警政外交軟實力發威 澳洲牽線 庫德逮人
列印

2019-09-01

沒有邦交仍完成任務

〔記者邱俊福／台北報導〕雖然我國外交處境艱辛，但此次刑事局國際科不僅動用國際刑警組織、相關民間等各種關係，甚至澳洲聯邦警察也助我結識沒有邦交的伊拉克「庫德自治區」警政高層准將Brzo，雙方聯繫合作取得「逮兇手、救小孩」共識；完成任務後，承辦警方人員高興地說：「證明我警政外交的軟實力！」

近年刑事局國際科各地警察聯絡官，陸續與多國密切合作打擊犯罪，也將許多潛逃海外的罪犯押返歸案。比如去年間，加拿大籍男子Ryan因毒品糾紛慘遭殺害分屍，外籍兇嫌孫武生犯案後潛逃菲律賓，且他具備美國、以色列雙重國籍，但我方不放棄，還打探得知孫嫌企圖向以色列駐菲單位尋求庇護。

去年也成功押回美籍男

刑事局國際科以鴨子划水方式，與菲律賓警方接頭達成合作默契，並悄悄地透過AIT將兇嫌的美國護照註銷，使孫武生在菲律賓成為「無證件外僑」，如此菲國即可依菲國移民法驅逐出境，將孫武生送上飛回台灣的班機，最後由我執法人員成功押返。

刑事局這次從伊拉克境內要救出被害人兒子，讓母子團圓，也是煞費心思。

尤其當兇嫌落網會被引渡至巴格達，因我已與Brzo建立合作基礎，且僅取得「庫德自治區」簽證，無法進入巴格達，擔心援救小孩任務橫生枝節，遂透過「庫德自治區」警方和親屬溝通，告知母親是最大受害者，若讓母子團圓也可能讓兇嫌刑責減輕等，成功說服兇嫌親屬將小孩留在庫德自治區，最後交給母親。

  • 刑事局國際科隊長張瑋倫代表我方致贈感謝狀給伊拉克庫德自治區准將Brzo。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局國際科隊長張瑋倫代表我方致贈感謝狀給伊拉克庫德自治區准將Brzo。（記者邱俊福翻攝）

  • 刑事局國際科長甘炎民與伊拉克庫德自治區准將Brzo視訊。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局國際科長甘炎民與伊拉克庫德自治區准將Brzo視訊。（記者邱俊福翻攝）

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