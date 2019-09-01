警政外交軟實力發威 澳洲牽線 庫德逮人

2019-09-01

沒有邦交仍完成任務

〔記者邱俊福／台北報導〕雖然我國外交處境艱辛，但此次刑事局國際科不僅動用國際刑警組織、相關民間等各種關係，甚至澳洲聯邦警察也助我結識沒有邦交的伊拉克「庫德自治區」警政高層准將Brzo，雙方聯繫合作取得「逮兇手、救小孩」共識；完成任務後，承辦警方人員高興地說：「證明我警政外交的軟實力！」

近年刑事局國際科各地警察聯絡官，陸續與多國密切合作打擊犯罪，也將許多潛逃海外的罪犯押返歸案。比如去年間，加拿大籍男子Ryan因毒品糾紛慘遭殺害分屍，外籍兇嫌孫武生犯案後潛逃菲律賓，且他具備美國、以色列雙重國籍，但我方不放棄，還打探得知孫嫌企圖向以色列駐菲單位尋求庇護。

去年也成功押回美籍男

刑事局國際科以鴨子划水方式，與菲律賓警方接頭達成合作默契，並悄悄地透過AIT將兇嫌的美國護照註銷，使孫武生在菲律賓成為「無證件外僑」，如此菲國即可依菲國移民法驅逐出境，將孫武生送上飛回台灣的班機，最後由我執法人員成功押返。

刑事局這次從伊拉克境內要救出被害人兒子，讓母子團圓，也是煞費心思。

尤其當兇嫌落網會被引渡至巴格達，因我已與Brzo建立合作基礎，且僅取得「庫德自治區」簽證，無法進入巴格達，擔心援救小孩任務橫生枝節，遂透過「庫德自治區」警方和親屬溝通，告知母親是最大受害者，若讓母子團圓也可能讓兇嫌刑責減輕等，成功說服兇嫌親屬將小孩留在庫德自治區，最後交給母親。

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