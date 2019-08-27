白鹿來襲抱病留守／南投仁愛鄉建設課長猝死

2019-08-27

〔記者佟振國／南投報導〕就任僅2個多月的南投縣仁愛鄉公所建設課長張國祥，昨上午8時被發現躺臥在辦公室沙發，死亡多時，檢警相驗，初步認為是急性心臟疾病導致心因性休克猝逝。今年梅雨季至今鄉內災害多，加上白鹿颱風來襲，他又連續2天進駐公所待命，可能因此過勞猝逝，令家屬、同仁難過不已。

6月1日才升任課長

53歲張國祥24日因白鹿颱風來襲留守公所，25日清晨6時許因胸悶、胃痛、嘔吐，同仁陪同到霧社的診所就醫，他向醫生表示有胃食道逆流病史，經服藥、打針後症狀稍緩，又回公所待命。

昨上午8時建設課同仁到辦公室，發現課長躺在後方沙發上，以為他一晚留守尚在補眠，第一時間沒有叫他，等其他員工陸續抵達，發現課長怎麼還沒起來，探視才發現臉部、嘴唇發黑，身體冰冷，沒有生命跡象。

鄉長吳文忠表示，白鹿颱風公所災害應變中心24日維持2級開設，張是建設課長，按規定須進駐應變中心，當晚他也與課室主管同留公所待命，25日颱風遠離，留守人員可以離開公所，原以為張已返回埔里住處，但可能有案件而續留辦公室處理，沒想到會發生不幸。

張國祥曾任公所約僱人員，已婚育有3個女兒，後來考取公職分發台東縣服務，3年多前如願請調回鄉，在公所建設課服務，6月1日才升任課長。

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