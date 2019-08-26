斬了「知道太多」老臣 俠女徐楓被控惡意解僱

2019-08-26

〔記者張文川、王冠仁、吳琬婷／台北報導〕電影中的「俠女」，在現實生活裡「斬」了老臣！

台灣湯臣總座無預警被炒 不滿資遣費只有290萬

以「俠女」形象深植人心的金馬獎影后徐楓，15年前丈夫湯君年病逝後，接掌湯臣集團董事長成為女強人，近日傳出跟隨她13年的近臣、台灣湯臣開發公司詹姓總經理遭徐楓無預警解僱，且只願付290萬元資遣費，詹某認為至少應獲690萬元，日前向台北市勞動局申請調解，因協商破局，詹近日將向法院提出勞資事件訴訟。

本報找到詹，他對此事頗感無奈，原不想多談，幾經考慮才願受訪。他說，13年來，在徐楓手下主要擔任清除「路障 」角色，經營權有問題的公司，就由他接下董事長負責打官司或調解，產權清理乾淨後，再將董事長之位還給徐楓。

令他心寒的是，徐楓去年12月17日，叫律師直接到他的總經理辦公室對他說「你被解僱了，明天不用來了」，也沒有交代具體解聘理由，他研判應是徐楓已69歲，有意讓年近40歲的第二代兄弟檔湯子嘉、湯珈鋮（原名湯子同）接班，才要逐走「管很多、知道太多事」的他。

控長期幫公司清除路障 曾代墊千萬 公司未歸還

詹說，早先上海湯臣曾傳遭打壓而有意求售，他出馬和上海綠地集團談妥400億元人民幣轉售價，卻在簽約前夕因徐楓長子湯子嘉希望再加50億人民幣，終因賣家惜售而破局，徐楓當初請他找買家時，曾經口頭答應要給他5千萬人民幣仲介費，結果也是一毛未付。

近日新北市中和區一綜合性開發案動工，據悉也是詹帶領同仁從無到有多方奔走而完成，期間代墊款近千萬元，徐楓亦分文未還。

詹表示，自己有這下場，其實也不意外，因為徐楓對員工向來苛刻，一向都是打官司輸了才願意付錢，員工離職大多是不歡而散，帶著怨氣離開，如今輪到他，才知痛苦。時至今日，只能循司法途徑，盼能還他公道。

詹離職前曾經是徐楓最為倚重的大將，曾高居台灣湯臣開發董事長，及集團旗下多家公司董座，也曾任上海高爾夫球場副董事長，並與徐楓合資、由他在台灣創立楓韻開發公司，詹佔近13％股份，並擔任執行長。楓韻推出4個建案，其中3個已完銷，資產價值9億8千餘萬元，預期在勞資爭議之外，楓韻產權分配之爭，未來也會在法庭上解決。

湯臣：所述與事實不符 資遣費爭議 將委律師處理

記者昨撥打徐楓的2支手機，一支是關機狀態，另一支未接聽；湯臣董事長助理則回應：「詹先生所述與事實並不完全符合。關於資遣費，由於雙方認知金錢有很大落差，經過勞動局仲裁也未能符合他的目標，所以他會覺得不合理，後續他若要提起訴訟，湯臣這邊也會委託律師做處理。」

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