今年最大宗海洛因走私 3名中國毒梟來台操盤

2019-08-23

〔記者黃捷／台北報導〕檢調破獲今年最大宗一級毒品海洛因走私案，起出海洛因磚總重約94公斤，黑市價高達24億元，經深入追查發現，毒品雖是從泰國夾藏走私來台，實則幕後首腦是中國大毒梟，檢調已掌握至少3名中國籍主謀全程操控走私事宜。台北地檢署昨天除將在台接貨的台籍被告張佑霖、顏坤益起訴外，並對3名中國主嫌發布通緝。

北檢檢察官詹騏瑋指揮調查局台北市調處，去年7月佈線追查，劉姓等3名中國籍男子與張佑霖搭上線，由張男找房仲業者顏坤益尋覓廠房，並要求設廠地點要在南崁交流道附近，張男還在桃園龜山開工廠，表面上從事五金、塑膠射出。

3中國人設工廠運毒 通緝

檢調監控發現，劉男3人多次進出台灣，找廠房和設廠等事宜雖由張、顏2人出面，但劉男3人會暗中「陪同」他們選擇工廠地點、辦理公司登記、驗收廠房設備與裝潢等，且為了確保運毒管道，曾2度「試走」合法機具，同時營造工廠正常進出口的假象。

雖然我方監控研判劉男3人可疑，但因尚無毒品出現，故劉男3人在台期間，幹員只能監控行蹤，無法逮捕。不久後，劉男3人於去年底搭機出境。

今年1月28日，工廠有一批從泰國曼谷進口的貨櫃，內有2組大型模具，總重逾4噸，經X光機查驗確認內藏異物，緝毒幹員花費6小時破壞模具，起獲242塊海洛因磚，淨重約94公斤，逮捕張、顏2人。

2台灣人在台接貨 起訴

張男辯稱，劉男3人認識他在中國經商的父親，因有意到台設廠，父親才介紹給他，希望他協助，他只是掛名負責人，不知對方要走私毒品；顏男辯稱自己是房仲，僅幫忙尋找廠房。但檢方查出張男本職是月薪2萬多元的作業員，僅掛名工廠負責人就從劉男處月領5萬元，且其工廠成立以來未聘員工；顏男則保管工廠鑰匙，負責開門「接貨」，超出房仲服務範圍，認定2人是共犯。

檢調研判，張、顏2人是在台接應人，劉男3人才是主謀，其所屬集團有能力安排近百公斤海洛因一級毒品入台，顯然是大毒梟集團，全案將持續追查及斬斷毒品入台管道。

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