虐死1歲半女娃 表姨夫妻判無期

2019-08-16

〔記者王俊忠、王捷／台南報導〕今年1月台南1歲半女童遭未成年生母與親友集體凌虐致死，台南地院昨依共同殺害兒童罪分別判生母的薛姓表姊、李姓表姊夫（見右圖，取自臉書，記者王俊忠翻攝）各無期徒刑、均褫奪公權終身，友人李嘉偉18年徒刑。至於17歲薛姓生母，台南地院少年法庭另案審理中。

生母未成年待審 友人判18年

3名被告與女童的李姓阿嬤到庭聽判，女童阿嬤聽判後稱刑度算重了，法官有還孫女一個公道，但無論怎麼判，孩子終究回不來了！阿嬤透露，不幸發生後，曾夢到孫女託夢說「請阿嬤不要報復我的媽媽，畢竟是我媽媽」。

台南地檢署偵結起訴女童生母的表姊薛女、表姊夫何男及友人李嘉偉等3名成年兇嫌，均求處無期徒刑。台南地院合議庭直指薛女是操縱此案主嫌，虛構嬰靈附身女童情事及虛構「李芸熙」等進行多重角色扮演，操弄、煽惑其他人共同虐殺女童，犯行最重，不予減刑。

薛女被判無期徒刑，據親友透露，在看守所大家都用異樣的眼光看她，但寫信回家時，因父母都不識字，僅能靠國二的胞妹幫忙讀信，但胞妹認為薛是殺人犯很丟臉，不願讀信給母親聽。薛母曾哽咽說，女兒要很久以後才能回到社會，要求她不要再寫信。

薛女則透過親友表達，不想放棄希望，可能會上訴；在所中信了基督教，每天都替死者禱告，未來想當牧師。

薛女還自稱，原生家庭並不美滿，父母都不識字，還有一個小她快10歲的妹妹，父親是工人，跟母親吵架或喝醉後，常會揍她與胞妹出氣。就讀小學時，父親在工地暈倒，從此中風癱在病床上，母親擔起家計，夜以繼日工作，罹患大腸癌，雖然她覺得父母就像魔鬼、家庭不溫暖，但在看守所中卻懷念一家人看「藍色水玲瓏」的日子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法