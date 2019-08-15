房東收回屋子驚見白骨 女房客疑伴母屍逾年

2019-08-15

〔記者吳仁捷／新北報導〕驚悚！房客搬走後房東清理屋子，竟見屋內床上躺著一具白骨。

欠租搬離租處 才被發現

新北市土城區林姓房東六月間整理房子，發覺白骨後嚇得報警，經比對確認白骨是前房客沈女的母親周碧玉，死在床上約一年餘；沈女指稱失智母曾多次離家走失，她上夜班與母親作息顛倒，誤認母親走失後沒再回來，今年五月間才獨自搬走。

稱誤認母走失 沒再回來

不過警方初步調查，沈女曾向友人提及屋內有死老鼠臭味，還詢問：「媽媽骨頭能放房間？」研判她應知母親死亡，卻仍長期伴屍。檢警正進一步釐清沈女有無涉及遺棄致死等罪責。

六十八歲周碧玉的丈夫早歿，與已離婚的卅九歲女兒同住承租公寓，兩人各住一間房。沈母約失智五年，並因病痛在家休養；沈女是工廠夜班作業員，月薪兩萬三千元，因房租每月一萬三千元，經濟壓力不小。

曾問 媽骨頭能放房間嗎

檢警勘查沈母遺骨散佈床上情況，研判死前曾蜷曲；鄰居表示一年不見沈母，初判沈母去年六、七月間身亡，沈女疑從未碰觸遺體。調查認為，沈母因糖尿病等導致病故，檢方近日開出死亡證明，註記為自然死亡。

沈女昨受訪說，母親失智後曾借錢帶她去看病，後來以為她走失，因其欠租被房東催趕才搬走。她說，檢方沒說要告她什麼，只表示會再通知開庭。

沈女積欠七個月房租無力負擔，警方轉介善願愛心協會替沈母免費安葬，沈女的國中同學母親、民進黨新北市土城區黨部主任吳俞葶也找執委曾國進、清溪里長彭兆鵬等人發起募捐，有六十五名善士捐出十七萬元濟助沈女，善願協會並於昨天為沈母舉辦告別式。

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