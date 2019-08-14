桃機爆工程圍標弊案 工程處長等3人列被告

2019-08-14

標案內容疑洩漏給特定廠商

〔記者魏瑾筠、姚介修、鄭淑婷／桃園報導〕桃園機場二期航廈擴建及多項工程爆出重大弊案！桃園檢調接獲情資指出，疑有廠商涉嫌「借牌圍標」工程，且桃機內部有員工疑似「內神通外鬼」，將標案內容洩漏給特定廠商並收受巨額回扣，檢調昨拂曉出擊，搜索桃園機場公司工程處及廠商辦公室、住處等地，帶回涉案的工程處處長林文楨及工程師、廠商等三十多人偵訊，並依涉嫌「政府採購法」、「貪污治罪條例」等，將林文楨及吳姓、李姓工程師等三人列被告。

傳收受回扣金額恐高達億元

桃園市調處訊後於昨傍晚陸續移送桃檢複訊，據傳收受回扣金額超過千萬甚至億元，但因金流出現「斷點」，確切涉案人數及不法所得金額待清查。

廠商遭舉報涉借牌圍標工程

檢調接獲情資指出，桃機第二航廈擴建工程、土方、跑道等約有七至八件工程，疑有借牌圍標、洩漏標案內容等弊端，檢調昨清晨五點，前往涉案的桃機工程處人員家中搜索，再將涉案人員帶至工程處，並帶走多項重要工程資料等證物，另也搜索位於台北、台中、苗栗等廠商的辦公室，並依涉嫌「政府採購法」、「貪污治罪條例」等，將處長林文楨及吳姓、李姓工程師等人及多名廠商帶回偵訊。

檢調追查，林文楨主要負責督導、規劃二期航廈擴建案等工程，他涉嫌在二○一七年到一八年工程期間，利用職務之便與旗下工程師向廠商收受回扣、協助取得標案；檢調接獲情資後歷經兩年多蒐證，發現有多項工程也有弊端，估計工程金額高達四十億元。

桃園機場公司工程處負責機場所有新建工程，處長林文楨是美國留學回國，二○一五年是應徵任職工程處副處長職務，由於英語能力很強很快就被錄取，二○一六年升任處長，他原來任職大陸工程公司，這次遭檢調調查的其中一家廠商位於苗栗，也是因為林文楨是苗栗人有地緣關係，介紹參與機場工程投標。

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