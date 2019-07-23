9槍打死越南移工／竹警判8月 緩刑3年

2019-07-23

〔記者洪美秀、廖雪茹、姚岳宏／綜合報導〕新竹縣竹北警分局鳳岡派出所警員陳崇文，連開9槍打死越南籍移工阮國非案，檢方依業務過失致死罪嫌起訴，新竹地院以陳員近距離朝阮身體射擊9槍，不符比例原則，應負過失致死罪責，昨判陳崇文徒刑8月、緩刑3年。

陳崇文2017年8月31日獲報阮國非砸毀民眾車輛，前往處理時因阮拒捕並企圖搶奪警車，制止無效後連開9槍，阮傷重死亡，新竹檢方依業務過失致死罪嫌提起公訴。

新竹地院指出，阮國非是逃逸移工，在飲用酒類及施用甲基安非他命毒品後全身赤裸，無故毀損民眾自小貨車、機車，且欲攻擊民眾。

陳崇文為逮捕並阻止阮開啟駕駛座車門，持警槍朝阮喝令「趴下」，阮未理會，開啟車門欲進入駕駛座內，陳崇文見狀，12秒內朝全身赤裸、未持械、也沒再有攻擊行為的阮下半身連續射擊9槍，致阮傷重死亡。

不符比例原則 應負過失致死罪責

法官認為陳沒有近距離朝阮身體射擊9槍的必要，不符比例原則，應負過失致死罪責。

新竹地院發言人、行政庭長魏瑞紅則表示，陳崇文開第4槍後，阮下部已大量出血，可能造成現場人員危害的程度已降低，但陳仍朝阮射擊5槍，考量他資歷尚淺，沒有處理突發狀況的經驗，且與阮家屬和解，取得諒解，判刑8月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

警政署對判決結果表示尊重

警政署昨晚發出聲明，對判決結果表示尊重，並希望各界支持警察依法使用警械，尊重公權力、配合警察執法。陳崇文去年10月已調往屏東潮州，竹北警分局表示，近期員警執勤遭遇的幾個個案，已喚起社會重視警察執勤面臨不確定性與可能危害， 期望司法能給警察更合理的執法空間。另竹北警分局發起募款加上各界捐助，籌得260萬元協助陳員處理民事賠償。

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