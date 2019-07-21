司改委員也有凸槌法官／毛松廷未迴避案件將懲處

2019-07-21

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院23日召開108年度第5次人事審議委員會，當天也要處理司改國是會議委員、桃園地院法官毛松廷的懲處案。該案是由法官評鑑委員會決議提請審議，建請人審會發布命令促其注意。

法評會建議發布促其注意

法評會指出，本案陳情人曾向桃園地院提起再審及訴訟救濟事件，審理時發現承審法官毛松廷曾參與他的前案審判，應迴避，因而具狀聲請迴避。依流程毛法官收到聲請書狀，應交由法院分給其他法官裁定是否迴避，他卻逕行做成裁定，違反法官法對於辦案程序等的規定。

毛松廷解釋，當事人提出的書狀不合法，他才逕行裁定。但法評會認為毛法官應請當事人補正，然而時間逾1年6月，他均未這樣做，超過規定期限，其行為構成應付懲戒的理由，惟考量他忙於審判外還投身司改、擔任司法官後無其他不良紀錄、本案調查期間已收到足夠警惕效果等，決議不送監察院彈劾，改為移請人審會審議，建議發布命令促其注意。

人審會後天討論議處

法評會雖建議薄懲毛松廷，但人審會不一定照單全收；以今年初審議桃園地院法官何宇宸懲處案來看，何以羈押方式逼供被認為違反法官法與法官倫理規範情節重大，法評會考量他事後承認錯誤，決議僅送人審會，但人審會認為何還有其他違失，上月間仍議決移送監察院。毛松廷會受何種懲處，要等到23日才揭曉。

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