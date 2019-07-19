黃宗仁回任警副署長 警署︰大選借重長才 黃︰尊重

2019-07-19

54高階警官異動

〔記者黃敦硯、王捷／綜合報導〕警政署昨發布最新一波警察人事，共有54位高階警官異動，其中，原在副署長任內派赴台南市擔任警察局長的黃宗仁，本次回鍋副署長，該缺由警政委員周幼偉升任。對於黃宗仁回任副署長，警政署表示，因大選在即，需有經驗的副署長協助維護選舉治安，黃擔任台南市警局長3年，經驗豐富，基於通盤考量做此決定。

記者昨詢問黃宗仁對異動看法，他表示，戰士沒有選擇戰場的權利，尊重警政署派任。

黃︰戰士沒選擇戰場權利

本次包括苗栗、宜蘭、雲林與嘉義市等4縣市警局長也有異動，引人注意的是，原桃園市警桃園分局長翁群能直接調升苗栗縣警局長；警政署表示，翁日前在桃園匪徒挾持人質事件中，表現平穩，讓事件平安落幕有功，而獲擢升。相關人事預定22日交接。

桃園分局長 直升苗栗警局長

其他名單還包括警政委員陳卿南、保七總隊長張春波、保六總隊長張榮興、宜蘭縣警局長謝進賢、雲林縣警局長顏旺盛、嘉義市警局長張樹德、基隆港務警察總隊長廖材楨，以及警政署組長、直轄市副局長與分局長、保警副總隊長等多人異動。

警界普遍認為，黃宗仁是最沒有架子的警察局長，與基層打成一片；但他「該硬則硬」，面對關說人事升遷、功獎、考績的壓力時，會堅定回絕，為同仁創造公平的工作環境。

新任台南市警局長周幼偉，歷任刑事局偵查隊長，以及高雄市、新北市刑警大隊長等職，曾偵辦震驚全球的319槍擊案，辦案經驗豐富，熟稔刑事工作。新任宜蘭縣警局長謝進賢，擔任署公關室主任4個月，因工作能力獲署長陳家欽賞識，得以出線。

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