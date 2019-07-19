查賄查錯人？ 警署︰非政治力介入

2019-07-19

〔記者楊金城、王捷、黃敦硯／綜合報導〕台南市警局長黃宗仁的異動傳聞傳了半年，結果調整成真，台南市基層員警認為這位最接地氣、最挺基層的警察局長回鍋副署長「是委屈了」，因之前即有傳言黃去年「查賄查錯人」，引起特定政治勢力不滿，故昨天人事一公佈，引發外界議論。

警政署說明，請黃宗仁調任副署長，確實是為了因應即將到來的選舉工作，需要借重黃的長才，至於查賄查錯人之說只是傳言，不是這次人事調整考量的因素。

黃宗仁2016年從副署長外派到台南當局長，3年間將阻詐、查賄績效拉到6都第一，並設立關懷中輟生的「波麗士天使計劃」，整合義警民防的「五力齊發」，以及與廟方合作改善陣頭的「優質宮廟文化」，還有為了鼓勵基層執法的「正義幫派」，他常衝到第一線，各項作為頗獲基層擁戴。

黃偉哲讚黃宗仁勇於任事

台南市長黃偉哲也肯定黃宗仁勇於任事，「是表現很好的局長」他說，黃宗仁在治安、拒絕關說、不匿報刑案、力挺基層警使用警械、自許警察就是「正義幫派」等作為，使得台南治安、為民服務滿意度蟬聯六都第一。

黃偉哲說，早在今年一月就傳出黃宗仁人事異動，警政署也推薦過幾位接任人選，內政部、行政院高層也多次詢問他「黃宗仁做得好不好？」，他每次都推崇黃做得不錯，但這次還是要走人。不過黃偉哲也說，警察人事異動很正常，不必牽扯政治力介入之說，尊重中央警政人事一條鞭。

與黃宗仁同為警大45期的警政署長陳家欽，上週打電話給黃，請他回署裡幫忙，黃宗仁一口答應。黃宗仁對於回鍋瀟灑地說：「平常心看待，能做到六都局長，很大了，對祖宗有交代了。」

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