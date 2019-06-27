17遊客險滅頂／26艘獨木舟遭偷挖洞 情侶獲救 情定終身

2019-06-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣獨木舟業者「浩客家族」擁有33艘獨木舟，其中26艘竟遭人蓄意在底部挖洞，造成17名遊客出海後獨木舟翻覆，所幸教練群緊急將人、船拉上岸，未釀嚴重事故，有情侶原安排在海上浪漫求婚卻泡湯，歷劫歸來後，直接在岸邊求婚成功，更加堅定彼此要「廝守終身」！

教練群緊急將人、船拉上岸

「浩客家族」15日在臉書貼文，指公司的船遭人破壞，17位遊客差點出事，業者除了致歉，也聲明：「請思考自己的行為是否有危害到他人的生命安全，不管是誰做這件事情，我們只能說請您善罷甘休吧！」

當天出海遊客也在貼文底下留言，強調「船一出海就翻覆，所幸教練處置得宜才沒釀成事故」，還有網友留言認為這是「蓄意謀殺」。來自台北的邱先生原要在海上向女友求婚，未料遇上翻船，回到岸上後手持戒指求婚成功，大呼「永生難忘！」

業者游浩煒說，旗下33艘獨木舟13日收團後，因14日風浪大停航，就一直放在崇德板下沙灘上，沒想到這段期間疑被人用電鑽鑽洞，26艘舟底各被挖出2至6個圓孔，連教練船也難逃破壞。

他說，9艘船出航不久，5名教練就陸續發覺不對勁，船體不斷進水、無法向前行，還一直往南流，就快流進定置漁場範圍。一名教練先緊急將一艘船拉上岸，這才發現船底有洞，起初還以為是被礫石撞破，仔細查看發覺是被「人工」戳洞，立刻將所有船召回。

警方針對地緣及業者交友追查

游男說，依標準作業流程，出航前會對船體檢查排水孔塞是否安全塞堵，但被戳洞的地方在底部凹處，加上當日出團天色昏暗，實在很難察覺，經此次經驗，今後會更嚴謹查看；他檢視戳洞手法及位置，研判是熟人或對獨木舟熟悉的人所為。警方15日獲報，已展開調查，因事發地周邊無監視器，現針對地緣及業者交友關係追查中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法