月薪3萬小科員 涉弊存款暴增千萬

2019-06-26

〔記者林嘉東、陳慰慈／綜合報導〕基隆市月眉土石方資源堆置處理場遭檢舉違法收受事業廢棄物，檢調追查年餘，查出該場違法收受事業廢棄物屬實，還發現月薪3萬多元的應姓業務承辦科員，帳戶內短期間暴增逾千萬存款，卻無法交代收入來源，認定涉犯貪污治罪條例，將他聲押禁見獲准。

本案是因基隆市月眉土資場去年三月發生土石崩塌，土資場黃姓股東向會勘的議員爆料，指土資場違法收受家庭垃圾及事業廢棄物進場傾倒，他還被要求拿出3700萬元「做公關打通關節」，但未說明有無付款。市長林右昌主動函請基隆地檢署偵辦。

不容包庇 林右昌主動函辦

案經檢察官唐道發指揮新北市調查處偵辦年餘，發現月眉土資場內不只有營建廢棄物，還有廢棄機車、保齡球與塑膠瓶罐等家庭廢棄物，懷疑有公務人員居中護航。檢調前天搜索基隆市都市發展處建管科應姓科員辦公室、土資場等處，帶回應男、土資場陳姓負責人、會計陳女與羅姓承辦員調查，訊後聲押應男獲准，另將陳男、陳女與羅男各以10萬、5萬與2萬元交保。

此外，檢方指揮廉政署追查基隆市環境保護局賴姓局長等人涉將約聘僱職缺圖利特定對象，認定賴與黃姓機要秘書、潘姓清潔隊長、林姓人事承辦員等4名官員涉犯貪污治罪條例等罪，將他們各以3至10萬元不等交保。

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