房客自焚自上救護車 賣屋不算凶宅

2019-06-25

法官︰凶宅認知因人而異

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕陳姓男子在桃園市龜山區「千禧新城社區」買房，事後得知該屋曾發生房客自焚死亡事件，認為賣方黃男刻意隱瞞凶宅資訊，怒告詐欺；桃園地院審理時，黃男喊冤說，老先生自焚後自行走上救護車被送醫，且是送醫後死亡，「我不認為該屋是凶宅！」還說，他向前屋主買房時，原屋主也是勾選非凶宅，法官認為，凶宅認知常因人而異，難認黃男有故意隱瞞資訊之嫌，判無罪。

賣屋挨告詐欺 判無罪

陳男指控，他2016年5月間向黃男買屋、6月完成過戶，事後與住戶聊天，得知該屋於2009年間曾有高齡房客在屋內自焚身亡，認為自己花了600萬元買到「凶宅」，黃男明知此事，卻未在屋況中說明，狀告詐欺。

黃男喊冤說，他也是二手買家，買屋時原屋主委託的房仲，曾告知他曾發生自焚事件，但老先生自焚後，還自行走上救護車被送醫，同日晚間8點才不治，並非死於屋內，因此他不覺得房子是凶宅，購屋時也沒要求原屋主降價，原屋主在屋況說明中也勾選非凶宅，他住了幾年後賣屋，同樣勾選非凶宅。

為原屋主賣屋的李姓仲介證稱，黃男當初聽他轉述，曾有老先生在屋內自焚時，反應十分平淡、並未要求降價，仍依照行情價買屋。

判決指出，此案為凶宅定義不明確、凶宅認知常因人而異所致，屋主可能誤解契約所述的凶宅範圍，或是認為凶宅只限於有人於屋內死亡，而黃男買屋、賣屋時都非以凶宅方式處理，其說詞應可採信，難認有故意隱瞞凶宅之嫌。

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