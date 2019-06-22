家暴夫帶走3月嬰 4縣市警聯手救回

2019-06-22

小媽媽PO文 1小時刪除

〔記者洪美秀／新竹報導〕張姓年輕媽媽的3個月大女兒，遭酗酒且有家暴紀錄的丈夫從家中偷抱走，擔心女兒安危，急得在網路貼文協尋，雖然1個小時後刪文，仍被新竹市長林智堅看到，在4縣市警察局接力合作下，兩天內找回女嬰，讓張女破涕為笑。

5月底，張姓年輕媽媽在新竹市社群網站PO出，愛女被丈夫抱走，請求協尋的貼文。新竹市長林智堅看到貼文，請警察局婦幼隊追蹤了解，查出發文的張女住處，接著在新竹縣、桃園市及彰化縣警方協助下，花兩天時間找到女嬰，並妥善安置。

竹市長林智堅仍指示追蹤

據了解，全案先由新竹市婦幼隊副隊長王佳琳與第一警分局警員郭有軒，透過聯繫找到張女，得知其夫有家暴紀錄，但未聲請保護令；接著再透過新竹市、縣警察局合作，掌握到張女丈夫與小三出現在桃園市中壢區，轉請桃園市警察局婦幼隊協助。

兩天找到 小媽媽破涕笑

桃園警方調閱監視器，又發現兩人與女嬰一度出現在台鐵中壢車站，但趕往現場已無蹤影；循線追蹤後，查出他們帶著小女嬰到彰化縣員林鎮，警方再聯繫彰化縣警察局員林派出所，會同社工前往「救嬰」，終於找回女嬰。

林智堅在市府治安會報上，肯定警方鍥而不捨追查，同時透過跨縣市的聯繫與合作，讓一個小生命獲得安全與保護 。

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