衝武嶺前吃台中人氣火雞肉飯！騎士4萬元安全帽竟被拾荒婦幹走

警方過濾監視器，很快鎖定拾荒的王姓女慣竊逮人。（警方提供）

2024/03/31 20:01

〔記者許國楨／台中報導〕桃園市兩名年輕人日前相偕騎車衝南投武嶺前，先到台中市北區吃人氣火雞肉飯，未料停好機車才一轉身，掛在機車上2頂合計價值逾4萬元安全帽就被偷走，警方調閱監視器鎖定騎三輪車王姓拾荒婦逮人，但王婦聲稱已變賣安全帽且不願透露贓款流向，即便全案訊後依竊盜罪嫌送辦，仍讓兩人好心痛。

警方調查，家住桃園均為20多歲的李姓、余姓男子，本月22日相約騎機車前往南投武嶺旅遊，當天中午行經台中市時，特別前往一中商圈三民路上一家人氣很高的火雞肉飯店用餐，因看到店內排隊顧客甚多，為了提早入內享用美食，停好機車後，就將Arai、SHOEI兩頂總價超過4萬元的名牌安全帽，隨手掛在機車龍頭及掛勾上。

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未料一時的大意早已被竊賊盯上，2人吃飽喝足後，回到機車停放處才發現安全帽不翼而飛，這意外讓接續要衝南投武嶺行程，因安全帽遭竊而掃興，懊惱不已2人只好先到附近買2頂替代安全帽，再到附近第二分局台中公園派出所報案，警員吳定霖獲報後即刻調查，迅速從監視器影像中發現竊賊蹤跡。

原來竊賊係騎乘三輪車前來，發現目標後先在一旁觀察，確認兩名騎士已經走遠，才接近下手行竊掛在機車上的2頂高價安全帽，得手後小心翼翼放置三輪車籃子內離去，由於吳員從去年6月調派公園所至今已破獲多起竊案，看到竊賊身影即在記憶中搜尋相吻合對象，火速將62歲的拾荒王姓女慣竊查緝到案。

惟王婦供稱已將安全帽變賣，且不願透露賣給誰及贓款流向，訊後被依竊盜罪嫌移送法辦。第二分局長周俊銘呼籲民眾，對於自身財物應妥善存放或隨身攜帶，並加強防竊措施，切勿便宜行事放在機車置物箱或掛在機車架上，避免讓竊賊有機可趁，造成財物損失。

圖為被偷走的同款名牌安全帽。（警方提供）

圖為被偷走的同款名牌安全帽。（警方提供）

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