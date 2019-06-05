4萬9700紙鈔滿天飛 8熱血民眾幫忙全撿回

2019-06-05

存2個月想買新家電

〔記者萬于甄／台南報導〕台南林姓男子日前行經台19線安定海寮里路段時，因隨身攜帶的皮夾不慎掉落，錢包內一疊4萬9700元的鈔票散落在馬路上，民眾見千元大鈔飄在路上驚呼連連，除趕緊報案也協助拾起鈔票；林男接獲員警通知後急忙到派出所認領，飛散的鈔票一張也沒少，他很感謝熱心民眾及員警幫他找回存了2個月的辛苦錢。

皮夾掉了 錢隨風飛

60歲林姓男子在台南仁德一家大型賣場工作，因想購買新的電視機及音響，努力工作存了2個月的錢，準備用員工價抱回新家電，孰料，放鈔票的皮夾卻在騎車途中遺落，當下林男相當著急，沿途找了一段路始終沒找到。

原來，林男的皮夾遺落在台19線安定海寮里與南132線路口前，且掉落時皮夾內一疊4萬9700元的鈔票如天女散花般，飛散在車來車往的交通要道上，引來現場民眾一陣騷動。

所幸，善化警分局海寮派出所就在附近，民眾除趕緊報案，路上行駛的車輛也紛紛停下來，7、8位熱心的民眾花了約10分鐘，在馬路上幫忙追著一張張的鈔票，共撿獲49張千元鈔及7張百元鈔，隨後，警方也在鈔票散落處附近發現一個皮夾，趕緊通知皮夾主人林姓男子前來。

好感動 一張都沒少

林男領回遺失的4萬9700元後，大大鬆了一口氣，他表示，這些錢相當於1個多月的薪水，倘若無法順利找回，真的會欲哭無淚。

林男說，以後會將皮夾妥適放好，避免類似情事再度發生。

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