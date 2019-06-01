反年改大將扮暖男 吳萬固驚爆性侵少女

2019-06-01

〔記者顏宏駿、林良哲／彰化報導〕經常在媒體出現的彰化縣知名「反年改」人士吳萬固，擔任過兩屆里長，也是寄養家庭照顧人，對外營造出高度熱心公益的形象，沒想到遭指控私下竟是禽獸不如的性罪犯！彰化地檢署調查認定犯行屬實，依違反性侵害防治條例將他起訴，現由彰化地院審理中。

少女已接受輔導

彰化縣社會處表示，全案是由社工發現一名少女情況有異，經社工追問，少女說出吳男侵犯其身體，社工驚覺事態嚴重而報警；社會處指出，事發後已安排少女接受心理輔導等各項處置。相關人士表示，未發現吳男還涉及其他性侵案。

由於吳男犯案時具有寄養家庭照顧人的身分，因此他涉嫌性侵的犯行傳出後，令人吃驚；彰化縣議員黃盛祿還以「匪夷所思」形容。社會處指出，要當寄養家庭照顧人，須經社會處審核，吳萬固無前科，消防分隊長退休後有固定收入，又擔任里長且熱心公益，「這樣身分的人，實在看不出來會有問題」。

社會處表示，吳男十年前開始與妻子共同照養社會處通報安置的個案，照養過相當多人，由社會處支付每名每月兩萬多元經費至其帳戶。

吳萬固稱問心無愧

吳萬固昨天表示，他沒有做就是沒有做，問心無愧，所以不想請律師辯護，他也不想對少女口出負面之言傷害她，只希望檢察官對他有利、不利證據都要調查。

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