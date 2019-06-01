月入11萬還兼包租公 為反年改曾嗆：殺人都有可能

2019-06-01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年六十歲的吳萬固，平均月收入逾十一萬元，但他不爽政府推動年改，讓他的月退俸每月少領一萬三千元，多次結合反年改團體在街頭衝撞，也經常上政論性節目，用嗆辣語言批評政府，甚至揚言：「人若抓狂，殺人都有可能！」行徑引發不少爭議。

吳萬固九年前從和美消防分隊長退休，當時五十一歲，隨即參選和美鎮竹營里里長，當了八年後，去年因故未尋求連任。他是彰化縣軍公教聯盟召集人，自稱每月原有六萬八千元退休俸，年金改革讓他少領一萬三千元，但里長事務費每月有四萬五千元，月收入逾十一萬元，還有兩棟房子收租金，再加上他身兼縣府安置家庭照顧人，每月向縣府領取三萬多元。

「反年改抗議」他幾乎無役不與，二○一七年四月十九日立法院審理年金條例，吳萬固結合多個反年改團體，在立法院外抗議，發生追打綠營縣市長、立委以及採訪記者的脫序事件。當晚他受邀到「電視政論節目」，主持人問他為何打立委？他口出「人若抓狂，殺人都有可能」，還說「凶殺案都是被逼出來的」，被稱為「反年改最驚語錄」。

二○一七年八月十九日世大運開幕當天，吳萬固從彰化包一部遊覽車到現場抗議，反年改團體造成國際選手無法進場，吳遭法辦後辯稱：「選手自己不想進場，不關我的事！」

去年七月吳萬固被踢爆名下有兩棟房子，但他張貼公告「受年改影響，繳不出貸款，急出售」，網友說「真是討拍」。

原本即已爭議不斷的他，這回又涉嫌性侵少女被起訴，昨天消息傳出後，網路群情激憤，網友直斥他的行為令人髮指。

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