縱火殺6至親「生死辯」／家屬轟律師：都在檢討被害人

2019-05-28

逆子放棄上訴、拒出庭 律師代答辯 引爆家屬憤怒

〔記者張文川／台北報導〕53歲逆子翁仁賢4年前除夕夜當天，趁全家圍爐吃年夜飯時縱火燒死父母等人，造成6死4傷慘劇，歷審都認定判處死刑，高院更一審今年1月仍判死刑，最高法院昨開庭進行「生死辯」，法扶義務辯護律師鄭嘉欣反問死者家屬︰「過程中是否協助或矯正（翁）？為何他會變這樣？」家屬痛批律師是在檢討被害人。

翁的大哥翁仁焜表示，案發已近4年，每次開庭都是傷害，請法官維持原判並儘快執行；四哥翁仁平說，翁仁賢以自我為中心，以為全世界應繞著他走，毫無反省心態，應以死刑教訓；翁的姪子說，辯護律師空言指責鑑定的證據不足，還檢討被害人沒好好照顧、供養犯罪者，法院應保護善良百姓並警惕效尤，應維持死刑且儘速執行。

「4年了 每次開庭都是傷害」大哥要求儘速執行弟弟死刑

蒞庭最高檢檢察官蔡瑞宗指出，翁仁賢故意放火燒死親生父母與至親等6人，悲劇令人心痛，「如果這不是情節最重大的犯罪，什麼才是最嚴重的犯行？」鑑定認為翁的教化可能性低，難以施以教化，確實有必要永久與世隔絕，建請法官維持死刑。

翁仁賢本身放棄上訴，昨生死辯也具狀表明拒絕到庭。義務辯護律師鄭嘉欣主張，更一審未調查、鑑定翁仁賢的「就審能力」，且原審法官對本案有成見、偏頗，牴觸公政公約的「公平審判」要求。

審判長問，翁仁賢預謀縱火燒死6名至親，是否為「最嚴重的犯行」？將他判處死刑是否適當？鄭並未明確回答，仍重複指稱原審有諸多瑕疵，且歷審判決都沒有盤點翁的家庭背景、成長過程中的挫折，為什麼翁會變成現在這樣？如何形成犯案動機？為何造成他扭曲的性格，卻要讓他一人承擔責任？她質疑，「家人在過程中是否曾提供協助或矯正？」

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