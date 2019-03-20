嘉縣商業會理事長 遭爆婚外情 還呼麻

2019-03-20

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣議員黃芳蘭之子、嘉縣商業會理事長張景皓，被妻子施姓女子及其乾爹、前基隆市議員鄭可熙控訴，張男曾偷拍施女的私密照傳給友人，還與立委陳明文辦公室前任謝姓女助理外遇，導致施女精神崩潰、流產，如今向張要求離婚及贍養費，但張未同意，雙方將進行調解，若調解不成，女方要提民、刑事告訴。

黃芳蘭出國，無從聯繫到。記者請鄭男提供施女聯繫方式，鄭男婉拒，只說都由他受訪、說明。

鄭可熙爆料指控，施姓乾女兒去年與張景皓交往後辦理結婚登記，曾到張母的議員服務處協助選務，原訂今年4月訂婚、12月舉辦婚宴；去年選後，乾女兒發現先生舉止怪怪的，後來發現先生在通訊軟體LINE上與一名女子的親密對話，稱對方「老婆」、「親愛的鼻鼻老婆」、「想妳」等字句。

鄭可熙還控，乾女兒與張景皓出國時，曾看到他吸食大麻、進出賭場，最讓她痛心的是張男將她穿內衣的私密照傳給友人，諸多事件讓乾女兒精神崩潰，回到娘家後，原本懷胎9週卻流產。

鄭可熙說，乾女兒決定要離婚，並要求贍養費800萬元及每月生活費，也請民雄鄉長何嘉恒等人幫忙協調，原本約定今年元宵節前答覆，但對方當時並未回應，因此向鄉公所申請調解，排定明天進行，另已聯繫律師，若調解不成立，就會對張男提出民、刑事告訴。

陳明文民雄服務處主任簡文化表示，謝女已離職一年多，據了解，謝女和張男是朋友；何嘉恒則說，此為家務事，他不介入，公所依規定受理協調。

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張景皓檔案

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