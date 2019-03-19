殺警嫌犯當街開槍討債 抄出200萬響尾蛇步槍

2019-03-19

張晉祐與小弟被送辦

〔記者鄭景議／台北報導〕曾參與夜店殺警案的24歲男子張晉祐，16日清晨4時坐在22歲小弟謝承志車上，經過台北市內湖路二段附近時，恰巧撞見欠他小弟6000元不還的陳姓男子，2人當街攔車，張居然當街對空開一槍恐嚇要錢；警方獲報追查，當晚就到2人住處逮人，並搜出一把黑市要價2百萬的響尾蛇XM-15制式步槍及改造手槍，詢後將2人依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

據了解，張有殺人、毒品、傷害等多次前科，有天道盟背景，曾參與2014年北市信義區夜店殺警案，當時他被中山聯盟成員叫去幫忙，到場助勢未動手，看著同夥打死刑警薛貞國，法官以刑法283條聚眾鬥毆罪，二審判刑4月定讞。

警方調查，張男清晨乘坐謝男駕駛轎車行經內湖路二段，謝眼尖認出欠錢不還、27歲陳男駕駛的休旅車車牌，2人當街攔車，陳剛下車時本來還不願還錢，張隨即拿出手槍對空鳴槍，嚇得陳乖乖掏出6000元現金交給謝。

警方調閱監視器鎖定2嫌，當晚就在張的內湖路住處及謝的麗山街住處逮捕2人，先在謝的車上找出一把貝瑞塔改造手槍及子彈，事後更查出，張在碧山路的露營停車場，有一藏槍地點，調動警力前往，果真搜出一把黑市要價2百萬的響尾蛇XM-15制式步槍。

張將槍裝在行李袋內藏在草堆中，上面覆蓋沙土，他怕忘記藏放處，還將一塊石板放在草堆前做記號，因為地點在停車場角落，很偏僻沒人發現。張男向警辯稱，步槍及手槍都是「撿來的」，警方認為說詞太過誇張，詢後先將2人移送台北地檢署偵辦，將持續調查槍枝來源。

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