公寓地下室起火 住戶驚逃15嗆傷

2019-03-18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區凱旋路一處5樓老舊公寓地下室昨凌晨零點許火警，大量濃煙往上竄升，有15名居民遭嗆傷，由於起火的地下室是開放空間，未管制人員出入，消防局火調人員不排除縱火可能。

機車燒剩骨架 不排除縱火

南市消防局第七大隊副大隊長林昇易表示，消防人員在地下室發現3輛機車失火、冒出大量濃煙，3輛機車燒到剩骨架，波及一旁兩輛機車，大量濃煙往上竄升，使樓上許多居民遭濃煙嗆傷，幸送醫均無生命危險；消防員共疏散51名住戶逃離火場。

住5樓的成大黃姓男碩士生表示，當時他與多名印度來台念成大碩士班的同學室友在屋內，突然聽到啪啪啪聲音，接著電燈閃爍並停電，此時聞到有煙味傳來，嚇得與同學室友想往屋外衝，但戶外濃煙襲來，馬上往後方陽台躲避，直到消防人員帶他們下樓。

火調人員表示，起火處的公寓沒有管理員，失火的3輛機車是租住戶所有，已請警方對案發前人員出入情形進行調查。

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