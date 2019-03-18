地盤被佔還挨打 街友怒刺死街友

2019-03-18

〔記者王冠仁／台北報導〕50歲街友柯盈吉前天到台北市柳鄉區民活動中心，來到常用來休息的3樓樓梯間，卻發現52歲陳姓街友在該處休息；柯要陳離開，陳不願意還出拳揍他，柯憤而以折疊刀刺死陳，警方昨逮捕柯，將他依殺人罪嫌送辦。

柯盈吉前天早上9時許到環河南路上的柳鄉區民活動中心，參加慈善團體辦的關懷弱勢活動前，發現陳姓街友在3樓樓梯間休息，柯認為該處是他地盤，要陳離去；陳認為「先佔先贏」不願意，兩人起口角。陳出拳毆打柯，柯氣憤下拿出折疊刀，朝陳身軀猛刺多刀，陳倒臥血泊失去意識。

警方檢視陳的遺體，發現腹部、胸部與手臂有多處穿刺傷，研判他因重要臟器受損與大量失血才身亡。

柯闖禍後騎腳踏車逃跑，曾前往江子翠一帶躲藏。警方查出柯的身分，昨下午2時許在江子翠附近逮到他，當時他在路上東張西望，疑似仍在尋找躲藏的落腳處。警方在他隨身包包找到犯案兇刀，還發現他身上外套與鞋子仍沾有血跡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/