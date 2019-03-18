生母如涉賣嬰 刑期5年起跳

2019-03-18

〔記者黃良傑／高雄報導〕瞞丈夫偷生下第5胎的李婦，她把親骨肉剛出生嬰兒，交給保母高姓女子，付了5000元託高女照顧，法界和社工同感案情不單純，所犯刑法也大不同，社工更發現「兒少福利與權益保障法」有關買賣兒童、少年，買方可開罰6~30萬元罰鍰，但賣方生父母竟沒罰責，目前正研議修法。

買嬰可罰鍰6~30萬元

雄檢襄閱主任檢察官葛光輝表示，被告稱拿5000元託路上初識的保母高女照顧，不料，人、嬰卻同時消失，養育嬰幼至成年需上千萬元花費，檢方雖覺李婦供詞不合常理，因販賣人口證據尚未浮現，檢方研判，未來失蹤嬰幼兒需報戶口，高女將觸犯偽造文書罪。

另高女也涉及刑法第302條「剝奪他人行動自由罪」，可處5年以下徒刑、拘役，至於供詞可議的生母李婦，已涉及違反刑法第294條「違背義務之遺棄罪」，可處6個月以上、5年以下有期徒刑；法界人士表示違法收養的兒童、少年，未來仍可認祖歸宗。

法界和社會局推判未來若尋獲高女和失蹤兒，一旦查出有涉嫌賣嬰不法，生母李婦和保母高女都觸犯刑法第296條之一買賣、質押人口罪，可處5年以上有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；另媒介、收受、藏匿被買賣、質押之人，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

社會局表示，若有買賣、拐騙、質押、綁架兒少行為，可依「兒童及少年福利與權益保障法」開罰買方，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，得公布其姓名或名稱。

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