瞞枕邊人9年／婦偷生第5胎送人 找不回骨肉還要坐牢

2019-03-18

依遺棄罪判刑6月

〔記者黃良傑／高雄報導〕43歲李姓婦人育有4名子女，丈夫以家裡經濟拮据，不希望她再生了，不料李婦又懷孕，她竟瞞著家人偷偷生下來，再將男嬰送給素昧平生的高女扶養，李婦受不了內心煎熬，懊悔糊塗行徑，事隔9年後，李婦想找回自己的親生骨肉，主動向丈夫坦白並向警方自首，丈夫雖向法官求情，但高雄地院認為李婦讓兒子至今下落不明，依遺棄罪判6個月徒刑，須入獄。

婦稱付5000元託人照顧

李婦2009年8月在高市小港區某婦產科產下1子，她因家境經濟困窘，擔心丈夫責怪，私自決定將孩子生下，幾天後，她偷偷抱著男嬰來到小港區中正體育場，路上遇見1名高姓女子，對方說可幫她照顧嬰兒，李婦於是將剛出生的兒子送給高女扶養，並付給對方5000元。

李婦將第5胎送人一事，丈夫和家人全被蒙在鼓裡，男嬰出生後隔年，她向小港分局通報失蹤人口協尋，直到前年男嬰到了入學年齡，入學委員會找上門，她才驚覺事態嚴重，加上受不了良心譴責，去年鼓起勇氣向丈夫坦白偷生下1子，還把親身骨肉送人扶養。

夫妻倆去年向警方報案，盼能找回9歲的兒子，2人還經常到體育場試著「等等看」名字不詳的高女，希望能再遇到她，要把兒子要回來，但迄今毫無音訊。

警方通知李婦夫妻和子女調查，李婦的丈夫稱每次打零工返家已晚，妻子已經睡著，隔天妻子又外出當清潔工，夫妻不常碰面，加上妻子體態較豐滿肥胖，他沒有發現妻子又懷孕了，警方原本對丈夫說詞持保留態度，不料，兒女們也稱不知母親懷孕，大女兒還說，曾陪媽媽到醫院檢查身體，但不清楚媽媽是檢查什麼病症。

合議庭審理時，李女申請的公設辯護人指出，李女因丈夫已表明不願再有孩子，才隱瞞懷孕的事實，無奈隻身前往醫院生產，產下兒子後不知所措，才一時思慮不周棄子觸法，李婦的丈夫出庭也求情說「太太很想找到這小孩」，該做的都做了，盼不要判她入監。

法官認為李婦雖獲丈夫諒解，但她不清楚對方背景，就把襁褓中無自救能力的兒子交給陌生人，至今仍沒找回，有無受到良善照護或處境如何都不明朗，不過，因符合自首要件減刑、依遺棄罪判刑6個月，可上訴。

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