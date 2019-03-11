蘇澳氣爆3死 疑煮泡麵釀禍

2019-03-11

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮聖賢路一棟民宅前天氣爆，造成徐姓夫妻和8個月大兒子慘死，消防局火災調查人員昨勘驗火場發現，一樓廚房瓦斯爐具開著，爐上有個鍋子，旁邊一包泡麵，研判煮泡麵時，人不在現場，水滾出來澆熄爐火後瓦斯外洩，疑似打開電燈造成氣爆。

事發當時，蘇澳鎮聖賢路這棟2層樓透天厝，發出轟然巨響，隨即引發大火，造成36歲徐祿勛及其32歲妻子陳惠如、8個月大男嬰被燒成焦屍，屋主徐文連夫妻恰巧到澎湖旅遊，逃過一劫。

水滾火熄瓦斯外洩 疑開燈氣爆

夫妻倆接獲噩耗連夜趕回，目睹家中巨變，感到悲慟萬分；宜蘭地檢署檢察官張學翰昨會同消防局人員進入火場勘驗，初步認定從一樓後方廚房燒起，火勢迅速延燒到2樓。火調人員在一樓找到5個瓦斯鋼瓶，包括臥室一個空瓦斯筒、客廳一個2公斤裝鋼瓶，廚房有3個16公斤裝鋼瓶，其中一桶接爐具，一桶供熱水器使用，另一桶是空筒，瓦斯爐開著，爐上有鍋子，現場一包泡麵，氣爆發生時，應該在開瓦斯煮泡麵。煮食過程水滾出來，澆熄爐火，瓦斯大量外洩，人在2樓的徐祿勛、陳惠如聞到瓦斯味下樓察看，疑打開廚房電燈，瞬間引燃外洩的瓦斯，導致嚴重氣爆，種種跡證顯示，煮食不慎釀禍成分較大。

宜蘭縣消防局表示，家用瓦斯筒應置於戶外，煮食時不要離開廚房，若聞到瓦斯味，趕快關閉瓦斯，儘速疏散到戶外，切勿開啟電燈、電器電源，以免引起氣爆。

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