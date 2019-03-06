警高階人事異動／新北警局長 陳檡文呼聲高 胡木源接國安局副局長

2019-03-06

〔記者黃敦硯、賴筱桐／綜合報導〕新北市警察局局長胡木源正式接到升任國安局副局長人事派令，新北市警局長一職的接任者，目前警界傳出航空警察局長陳檡文、台中市警察局長楊源明是可能人選，其中又以陳檡文接下新北市警局的呼聲最高，人事案近日可望明朗。

侯友宜否認堅要楊源明掌新北警

此外，近傳出侯友宜對警署規劃的新北市警局長人選有意見，侯屬意由楊源明接任；侯友宜昨天否認，表示尊重警政署人事安排，但也希望中央尊重地方，不希望看到政治力介入。

據了解，中央警官學校（警察大學前身）45期畢業的陳檡文，曾擔任台北市刑警大隊長、嘉義市警局長、刑事局副局長、保七總隊長等職，偵辦刑案經驗豐富，執行能力佳；陳與新北市長侯友宜是同期同學，警界分析，若陳檡文出線，警政相關工作可與侯友宜配合。

即將出任國安局副局長的胡木源，從警至今43年，曾任嘉義縣警局長、彰化縣警局長、台中市警局長等職，並擔任過刑事局長，警界資歷完整。

由於四區立委補選在即，為維護選舉治安，本週一已收到國安局派令的胡木源，近日便向國安局報到，為免胡木源履新造成新北市警局長出現空窗，警政署長陳家欽正加緊腳步與侯友宜協調繼任人選。

目前尚有包括警政署副署長、國道公路警察局長等三線三星重要警職出缺，據悉，原警政署主秘鍾國文是活棋，可能升任副署長，也可能安排接任國道公路警局長。另警界傳出航警局長可能由警署警政委員黃嘉祿升任，原彰化縣警局長林順家升任警署主秘，相關人事也正由陳家欽與各縣市首長協調，一般預估，未來可能會有數十位三線二星高階警官分批調整職務。

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