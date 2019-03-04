母未歸女兒急報警 竟困國小蓄水池險凍死

2019-03-04

水深僅1公尺 老婦爬不上來

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市7旬陳姓婦人228連假期間，跑進信義區吳興國小校園，不明原因受困該校中正樓地下蓄水池內，池水雖僅深1公尺多，但婦人年老力衰爬不上來，所幸女兒發現母親徹夜未歸報警協尋，婦人受困約24小時後被警方找到，當時她胸部以下浸在水裡奄奄一息，幸好及時發現，否則後果不堪設想。

台北市信義警分局吳興街派出所員警蔡知帆、徐敬堯、朱詩涵3月1日備勤時，陳姓女子緊張地跑進派出所，表示自己的母親一整晚未歸，擔心她發生意外，請求警方協尋。

警方調閱路口監視器畫面，發現陳母2月28日上午10點走進吳興國小後，人就不見了，推測陳母可能在校內某處，偕同陳女至該校警衛室調閱校園監視器，發現陳母當天上午11點走至校內中正樓後即失去蹤影，警方及校警隨即在中正樓逐層找尋，隔天中午12點48分，在地下室抽水機房內找到人。

警方發現陳母時意識模糊，且胸部以下都浸在機房儲水池中，警方擔心會失溫，趕緊將人拉出儲水池，由119送醫院治療。

適逢連假 呼救也沒人聽到

據了解，陳母受困的地下蓄水池深度雖僅1公尺多，但她年老力衰，下去了就爬不上來，無法自行脫困，加上適逢228連假，學校沒上班上課，就算呼救都沒人聽得到，幸好及時發現，才未釀成意外；但究竟為何跑下去，陳母卻無法說明，家屬趕至醫院急診室，很感謝警方及校方人員協助。

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