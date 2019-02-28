大福彩買氣冷 4月27日停售

2019-02-28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕台灣彩券公司昨天宣佈，從昨晚開始停止接受「大福彩」多期投注及預購服務，4月27日晚間8點正式停止銷售，累積獎金將於當期一次送出，回饋長期支持大福彩的民眾。

有別於熱門的威力彩、大樂透，2015年4月20日上市發行的大福彩，買氣相對較冷清，為吸引買氣，2016年8月曾改版，2獎由固定金額改為累進獎金，每期將再加開1個特別號，並新增獎金500萬元的大福獎及獎金10萬元的小福獎，但仍傳出下市消息。

台彩預估，大福彩若頭獎持續未開出，至4月27日最後一期，頭獎金額將上看3億元。當天若頭獎沒開出，獎金會分配到其餘有人中獎的獎項，累積獎金保證全部送出。

台彩總經理蔡國基坦言，大福彩下市主因買氣不佳，買的人少，頭獎金額累積速度也就慢，開出頭獎頻率也會變低，久而久之，民眾就更沒購買意願，大福彩一度曾連摃82期才開出頭獎，遂決定停止發行。

台彩統計，大福彩上市以來，近4年累計銷售逾92億元，挹注公益盈餘約23億元，送出獎金超過51億元，超過811萬人次中獎，其中有6位是頭獎得主，開出的最高單注頭獎金額為12.65億元。

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