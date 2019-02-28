最貪女檢陳玉珍 確定判關12年

2019-02-28

繳回2300萬 翻供不認罪

〔記者張文川／台北報導〕有「最貪女檢察官」之稱的前高檢署檢察官陳玉珍，向電玩業者收賄2300萬元，包庇掩護賭博電玩店，一、二審都依違背職務收賄罪判刑12年、褫奪公權5年，最高法院昨駁回上訴，成為女檢貪污被判刑定讞的首例；陳須入獄，檢方已啟動防逃機制。

判刑定讞 啟動防逃機制

二審審理期間，陳玉珍多次請病假未出庭，審理近4年才審結，陳女翻供堅稱未貪污，高院仍認定陳女收賄，維持一審刑期，判決批她擔任檢察官知法犯法，收賄長達6年半，嚴重敗壞國家法紀、司法機關聲譽。

收賄時間長達6年半

56歲陳玉珍承辦過尹清楓命案等重大刑案，1996年認識賭博電玩業者施永華，施為尋求陳玉珍包庇電玩店，自1999年至2006年按月行賄25萬元，陳則利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案制度漏洞，將施男的案件都轉由她偵辦，再濫權不起訴護航。

案由特偵組接獲檢舉偵辦起訴，一審台北地院審酌陳女認罪、繳還犯罪所得，2014年判她12年徒刑，共犯律師郭學廉依洗錢罪判刑6月，施永華自首免刑。陳女、郭男和檢方上訴二審、三審，最後都維持原判。

最高法院指出，陳玉珍的上訴理由仍爭執沒收賄，郭學廉仍辯稱他帳戶的錢與收賄案無關，最高法院認為，這些都是一、二審事實審的範圍，不是可上訴三審法律審的理由，依此駁回確定。

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