遭瘋傳淫片女主角 警花澄清百次無效 告到底

2019-02-20

捍衛清白 力抗網路霸凌

〔記者徐聖倫／新北報導〕曾多次躍上新聞版面的正妹女警許恬恬，日前發現有人惡意將她的臉書與兩段性愛影片放在一起，影射她是影中人，各大網路平台瘋轉，搞得她從去年底已澄清百次，實在不堪其擾，也從新北市樹林警分局轉調新北市保安大隊服務。許恬恬說身為警察的她都快承受不了這些網路霸凌，何況是一般女孩，甚至少女，她要挺身而出，已蒐證對相關人提告，捍衛自己的名譽。

受哥哥影響從警

26歲的許恬恬受哥哥許榮國影響從警，早在樹林警分局彭厝派出所服務時，就被民眾PO上網瘋轉，還有「少年仔」為了看她一眼，故意在她執勤時段騎車違規，想讓她開紅單，許恬恬後來也轉戰樹林警分局偵查隊，與哥哥同單位。

據了解，許恬恬的相片、臉書截圖，被有心人與一段12分鐘的性愛影片放在一起，PO在網路平台，並影射她是影片主角，稱她嫌男友太窮，分手後被男友報復流出這段影片，但影中人並非許恬恬。

許恬恬透過保大媒體聯絡人表示，她不知道是誰這麼做，目的為何？被抹黑成性愛影片女主角讓她不堪其擾。從去年底到現在澄清上百次，有人對她說過「無風不起浪」，也有人說「幹嘛那麼介意」，但她說抹黑只需要出一分力，澄清卻要花十倍的時間，她感到身心靈都受創，因此在過年前請調保大。許恬恬說，她已快承受不了這些網路霸凌，但她身為警察挺了下來，若被害者只是一般女孩，甚至未成年，她不敢想像霸凌的後果，她希望民眾設身處地想想，若這些事情發生在親人身上該做何感想，要證明一件自己沒做過的事真的很無奈，她已蒐證並提出刑事妨害名譽告訴。

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