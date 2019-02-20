酒店女控男客性侵 影片拍到她一路背他進包廂 撲上去

2019-02-20

檢︰如餓虎撲羊 不可能性侵

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕 酒店小姐小美（化名）指控吳姓男客買她出場後，帶往養生館包廂性侵，新竹檢方勘驗養生館監視錄影畫面，赫然發現是人高馬大的小美背著小隻馬的吳男，一下車就一路背進包廂，因女背男也引起現場人員的側目，且服務生還目擊小美主動撲上去猛吻吳男，檢方認為如此餓虎撲羊的情節，絕不可能是性侵，全案不起訴。

小美指控，去年11月29日凌晨吳男跟她在酒店喝酒後，清晨6點多續攤到養生會館休息，吳男在包廂內對她性侵。

吳男坦承與小美發生性關係，卻堅決否認性侵，辯稱當天凌晨去酒店消費，後來買小美鐘點出場，先去一家酒吧喝酒，天快亮時又轉往養生會館，進包廂後小美趴在他身上接吻，接著就很自然地發生性關係。

小美告訴檢察官，當天吳男載她與另1名酒店小姐回住處，她同事先下車後，吳男要她坐到前座，轉往養生館，吳男說要去按摩，她說不要，吳男說「我都喝醉了，不扶我進去嗎？」於是扶他進去。未料進到包廂後，吳男把她抱到按摩床，硬脫她褲子，她有推他並說不要，仍遭性侵。

但檢方發現小美到醫院驗傷結果，身體並無外傷，且檢方過濾養生館的監視器畫面，發現竟是小美在下車後背著吳男進入大廳，還一路背到包廂內，由於是女生背男生，非常罕見，引發大廳工作人員與客人側目。

服務生作證 看得臉紅心跳

養生館服務生作證說「他們兩人下車後，那個女的就一直親那個男生，還跳到男生身上，後來女的還背男的一路從下車處穿越大廳進到包廂，我送飲料進去時，看見男生已經躺好了，女的一直親吻男的，而且還趴到男的身上去，我看到這一幕，臉紅心跳，就趕緊把飲料放著走出去。」 檢方認定雙方當時有親密舉止。

小美說她先離開包廂，養生館經理證稱他幫她開門，她在大廳有停留一陣子，大概有10分鐘，表情沒什麼異狀。檢方認為倘若小美遭性侵，何以不立即向經理反映？全案性侵罪證不足。

情境照

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