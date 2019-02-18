誇張 93歲翁開賓士 衝進北捷唭哩岸站

2019-02-18

〔記者鄭景議／台北報導〕93歲侯姓老翁駕駛C200銀色賓士車，昨下午5時許突然開進台北捷運唭哩岸站，車子還開上階梯撞進捷運站售票口前，所幸該起車禍沒有波及無辜民眾，侯姓老翁僅受一點擦傷，他向警方坦承，誤把油門當煞車才導致車禍。

老翁︰誤把油門當煞車踩

目擊者說，當時正要去捷運站，走到捷運站旁便利商店，就聽到像爆炸的巨大聲響，緊接著就看到賓士車撞進捷運站內，車子受損嚴重，變速箱油也外漏，幸好沒有撞上路人。

據了解，侯翁家住奇岩路附近，因為在捷運站附近租1個車位，當時是從車庫把車開出，沒多久就發生車禍。

兒︰爸爸身體硬朗常開車

侯翁的兒子受訪時表示，爸爸身體硬朗，常常自己開車，都沒有什麼問題，車子也是剛買1年的新車，不明白怎麼會出這樣的意外。

侯翁酒測值0，他接受警方問訊時坦承，當時要出路口，因為是上坡，本來想踩煞車，卻不小心踩成油門，造成這樣的意外，侯翁表示很愧疚。

近年來發生不少起高齡駕駛的車禍，2017年北市就發生77歲老翁駕駛賓士休旅車，撞進知名糕餅店造成9傷的意外；據了解，自2016年5月起，全國監理所站已針對年滿75歲以上的高齡駕駛人，開始試辦認知功能測驗。

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