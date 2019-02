2019-02-17

〔記者吳俊鋒/台南報導〕台南市仁德區80歲余姓老婦,昨天在成功里活動中心休息時,突遭陌生男子逼迫下跪,她未聽從,對方竟持報夾抓狂似地攻擊。余婦當場濺血,頭部縫了6針,四肢挫傷,還被踹到腳骨斷裂送入手術房開刀;警方逮捕涉案男子,依殺人未遂、傷害等罪送辦。

拒捕咆哮還撂英文

8旬阿嬤被暴打,市長黃偉哲立即指示歸仁警方嚴辦,未來將加強社區安全的維護。

警方指出,行凶者是有竊盜前科的59歲伊姓男子,偵訊時看來情緒穩定正常,但對於為何動手毆婦,卻語意含混說「我叫她下跪,不聽就打了」。移送時表示對余婦感到抱歉,推稱自己沒看清楚,非故意行凶。

事發時,歸仁分局文賢派出所員警據報趕來,伊男拒捕咆哮,還撂英文說「Can you speak English?」「What are you doing?」自稱是美國人、中國人,嗆警「拿槍打死我啊!」警方使用辣椒水將他壓制帶回。

伊男自稱有思覺失調症,但提不出就診證明;檢察官複訊後將他聲押,並裁示由衛生局協助評估是否強制送醫。

余婦的孩子難過地說,連監視器畫面都不敢看,怕看到母親被打會情緒崩潰,「這些人看起來正常,但突然發作起來,根本無法預防」,希望政府有所作為。

成功里長鄭晴而說,中心內一早有球類、舞蹈等活動,余婦上午8時獨坐椅子上休息,伊男從側門進入,先到開飲機旁喝水,隨後拿起報夾攻擊。

連續拿兩支報夾攻擊

監視器畫面顯示,余婦背部先遭攻擊,她起身閃躲還是被打到腿軟、下跪,嫌犯仍不罷休,再去拿第2支報夾繼續暴打。

