20公尺高橋上跳河 本土劇演員獲救

2019-02-14

陳光前母︰兒工作不順 近期經濟壓力大

〔記者王宣晴、蕭宇涵／綜合報導〕49歲資深本土劇演員陳光前，去年涉及2起公然侮辱案件遭判刑4月及拘役50天，未料他昨天走上新北市忠孝橋，被民眾目擊從距離河面20公尺高的橋上跳入淡水河，幸正值河水退潮，很快被援救人員救起，僅身體略微失溫，無生命危險；陳母告訴警方，兒子疑工作不順，近期經濟壓力大才會跳橋。

去年曾辱藝人陳冠霖判刑

昨中午12時，運動民眾經過忠孝橋下，見1名男子跨越護欄跳橋，隨後在河面載浮載沉。新北市消防局獲報，派出船艇救援，在橋墩沙洲處將男子救起，發覺跳橋男子是陳光前，將他送往北市馬偕醫院，因其精神狀況不佳，留院觀察治療。

警方調查，當時他獨自從北市端走上忠孝橋，在橋中時跨越護欄跳橋，跳橋處未留個人物品，研判想輕生，確切跳橋原因有待進一步釐清。陳母則向警方表示，陳光前近來工作不順，經濟壓力大。

陳光前去年臉書直播爆料本土劇演員陳冠霖私生活混亂、上酒店不付錢等挨告，新北地院以其觸犯誹謗罪判刑4月；後來陳光前又在臉書直播表示，1名柳姓男子患有性病，挨告後也遭判處拘役50天。

陳光前1998年在吳宗憲主演的「超級天兵之機車班長」演出特訓中心體能班長，壯碩胸肌及搞笑演技讓不少觀眾印象深刻；2013年演出已故藝人豬哥亮主演電影「大尾鱸鰻」中的流氓角色。

記者昨聯繫陳光前，手機轉入語音信箱，傳訊則未回。

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