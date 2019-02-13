地下匯兌黑吃黑 確定入帳下手╱在北車當街搶350萬 1小時多被抓

2019-02-13

〔記者王冠仁／台北報導〕大白天當街在台北車站前黑吃黑！疑經營地下匯兌的趙姓、李姓男子，與綽號「小強」男子相約交易87萬元人民幣（約新台幣350萬元），趙清點完350萬元鈔票後，打電話將87萬元人民幣轉至中國指定帳戶，小強確認錢入帳，當場搶回350萬元與2同夥逃逸；警方於案發後不到2小時逮到2嫌找回全數贓款，並查出在逃的小強，是落網同夥袁文伶的兒子。

在逃小強是同夥袁文伶兒子

警方調查，趙、李透過朋友介紹，昨下午4時與小強約在台北市忠孝西路新光三越百貨台北站前店廣場交易。趙與李騎車前往，小強駕白色BMW轎車載31歲男子洪嘉宏、61歲母親袁文伶抵達。

洪下車與趙交談後即坐回副駕駛座，趙站在車旁清點裝有350萬元新台幣鈔票的行李袋，清點完即電話通知將87萬元人民幣轉帳，並拿手機畫面給洪確認已轉帳，洪見人民幣入帳，當場搶回行李袋，小強猛踩油門加速逃離。

轄區中正一警分局獲報，過濾監視器鎖定BMW往北逃，通報圍捕，傍晚近6時在台北市石牌發現轎車停在路旁，逮捕仍坐在車上的洪、袁，從車上起出350萬元贓款，小強已另搭計程車逃離。

趙、李告訴警方，向朋友借錢「投資外匯」，此次第一次與小強交易，沒想到遇劫。但警方懷疑2人非法經營地下匯兌，將進一步釐清2人有無違反銀行法。袁女辯稱，她只是臨時跟朋友前往，事先對搶案不知情；洪說不知道小強真實身分。但警方查出小強是袁女的兒子，除將2人依搶奪罪送辦，並漏夜追捕小強。

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