雲林驚見「歐兜賣超人趴車狂飆」！網友看傻：披風、紅內褲呢？

民眾開車驚見機車騎士整個人趴在座墊上，雙腳高高翹起，宛如「超人」飛行姿勢騎車，網友戲稱「歐兜賣超人」。（圖擷取Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

這是特技表演嗎？雲林縣有民眾開車從西螺鎮開往莿桐鄉行經三和路時，驚見一名機車騎士整個人趴在座墊上，雙腳高高翹起，宛如「超人」飛行姿勢騎車，誇張行徑民眾放上網路，更戲稱「歐兜賣超人」，引起網友熱烈討論。對此警方表示，將依違反《道路交通管理處罰條例》處6000至36000元以下罰鍰，並吊扣牌照。

日前Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，貼出標題為「我竟然在有生之年，遇見了歐兜賣超人！？」的影片，畫面中民眾開車經過三和路時，赫然發現右側的機車道，竟然有名機車騎士趴在座墊上，兩腳翹得高高，一邊催著油門呼嘯而過，還可見這名「機車超人」，雙腳還不斷舞動，讓駕駛及乘客看傻了眼。

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這段「歐兜賣超人」的影片發出後，馬上引起熱烈討論，網友歪樓留言「披風&紅內褲捏？」、「降低風阻啊，怎麼了嗎？」就連看到影片的當地民眾也忍不住吐槽，「感覺得出來他下班很開心」。

西螺警分局表示，騎士趴臥行為已觸犯《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「以其他危險方式駕車」，依法可處6000至36000元以下罰鍰，並吊扣牌照，將調查相關事證，通知車主到案說明並開罰，呼籲各用路人應遵守交通安全規範，共同維護道路安全。

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