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    AI半導體、再生能源全是局！工程師勾詐團架高擬真網站 狂削3千萬栽了

    2026/06/04 13:35 記者許國楨／台中報導
    詐團犯案流程圖。（圖由警方提供）

    詐團犯案流程圖。（圖由警方提供）

    有詐欺集團利用民眾對AI與綠能產業投資熱潮，架設高擬真假投資網站，先以小額獲利、順利出金取信被害人，再誘騙加碼投入大筆資金後失聯捲款，造成44名被害人受害，財損超過3000萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線破獲，幕後竟有資訊工程師協助架設網站，陸續逮捕15名嫌犯，檢方也在近日偵結起訴。

    刑事局中打去年9月分析被害人報案資料時，發現多個投資平台打著「AI半導體」、「再生能源」等熱門產業旗號，宣稱高報酬、低風險投資機會，藉由社群平台、通訊軟體等管道接觸投資人，引導加入投資群組或下載投資平台。

    深入追查後發現，53歲潘姓工程師受雇境外詐欺機房，在台中承租套房作為據點，架設網路跳板後再連線至國外虛擬主機，負責製作與維護假投資網站，網站介面仿照合法券商與投資平台設計，搭配偽造獲利數據及交易紀錄，讓投資人誤以為資金持續獲利。

    詐團為增加可信度，前期透過所謂「出金水房」洗錢管道，小額匯款給被害人，營造投資獲利假象，許多被害人逐漸卸下戒心，陸續投入數十萬元甚至上百萬元資金，沒想到當準備提領大筆獲利時，平台卻突然關閉帳號或以各種理由要求再繳保證金、稅金，此時才驚覺遇詐。

    專案小組報請台中地檢署指揮偵辦，歷經半年蒐證，先後查獲工程師智囊團成員3人，隨後再逮捕陳姓出金水房首腦（28歲）及幹部、車手等成員，共計15人到案，並查扣手機、電腦主機、現金50萬餘元及泰達幣5000餘顆等證物。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    潘男工作室製作的高擬真假投資網站。（圖由警方提供）

    潘男工作室製作的高擬真假投資網站。（圖由警方提供）

    潘姓工程師涉勾結詐團架假投資網站，警方上門查緝。（圖由警方提供）

    潘姓工程師涉勾結詐團架假投資網站，警方上門查緝。（圖由警方提供）

    警方查扣電腦主機等證物。（圖由警方提供）

    警方查扣電腦主機等證物。（圖由警方提供）

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