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    6/3 今彩539頭獎開7注！台中這家中2注 獎金曝光

    2026/06/03 22:29 即時新聞／綜合報導
    6月3日開獎的第115000135期今彩539頭獎開出7注。（本報合成）

    6月3日開獎的第115000135期今彩539頭獎開出7注。（本報合成）

    6月3日開獎的第115000135期今彩539頭獎開出7注，分別由台北市內湖區康寧路一段157之1號1樓的「金發達彩券行」、台北市萬華區桂林路1號1樓的「豐財商號」、台北市中正區牯嶺街13之1號的「富貴榮華彩券行」、台北市士林區社子街19號1樓的「宏億彩券行」、台中市沙鹿區屏西路27號1樓的「昇來興彩券行」及雲林縣大埤鄉南和村南門街34號1樓的「豐盛彩券行」開出。其中，沙鹿「昇來興彩券行」包辦2注。

    第115000135期今彩539中獎號碼為「02、08、17、25、38」。頭獎共7注中獎，每注可得342萬8571；貳獎共426注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬0370注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬0384注中獎，每注可得50元。

    第115000135期39樂合彩中獎號碼為「02、08、17、25、38」。四合共27注中獎，每注可得21萬2500元；三合共949注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬2139注中獎，每注可得1125元。

    第115000135期3星彩中獎號碼為「735」。壹獎共109注中獎，每注可得5000元。

    第115000135期4星彩中獎號碼為「1093」。壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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