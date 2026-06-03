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    洗錢6.2億！太子集團「OJBK平台」隱匿贓款 律師張秉鈞百萬交保

    2026/06/03 23:04 記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導
    涉案律師張秉鈞因涉嫌協助處理太子集團相關金流被檢警約談，訊後諭知100萬交保。（記者劉詠韻攝）

    涉案律師張秉鈞因涉嫌協助處理太子集團相關金流被檢警約談，訊後諭知100萬交保。（記者劉詠韻攝）

    首次上稿 22:28
    更新時間 23:04（新增照片）

    檢警溯源追查太子集團在台洗錢網絡，查獲集團自建封閉式資金管理平台「OJBK」作為資金調度中樞，10年間洗入台灣不法金額高達6.2億元；其中，Cigar Vie雪茄館負責人胞兄陳韋志涉嫌協助處理鉅額金流。台北地檢署昨指揮警方搜索相關據點，拘提包括律師張秉鈞等6人到案，今天訊後分別諭知100萬元至15萬元不等金額交保。

    北檢昨指揮刑事局、信義分局兵分10路搜索鳳玖、彩虹堂等公司，拘提彩虹堂負責人、律師張秉鈞，以及鳳玖公司林姓女負責人、其丈夫與員工等6人到案，警詢後依涉犯洗錢等罪嫌移送北檢複訊；檢方訊後諭知張、林各100萬元交保，蘇姓男子15萬元交保，3人均限制出境、出海。

    深夜近11時許，檢方複訊後再諭知多名涉案人交保，其中宋定杰以300萬元交保，並限制出境、出海8個月；林采甯100萬元交保，並同樣限制出境、出海8個月；翁女、胡男均怡15萬元交保，均限制出境、出海。

    涉案律師張秉鈞並非首次捲入刑案。張男於2024年間擔任毒品走私集團成員辯護人時，被控利用陪偵機會，將偵查機密轉告尚未到案的集團成員，被檢方依使犯人隱避等罪嫌起訴，目前案件仍由法院審理中，此次再因涉嫌協助處理太子集團相關金流而遭檢警約談。

    本報先前曾報導，太子集團首腦陳志心腹李添在台設立誠帷公司，籌組技術團隊開發OJBK平台，由辜淑雯、劉純妤等人統一控管帳號權限，將員工薪資及不法所得匯入平台後，再透過地下匯兌水房轉換為現金；OJBK亦可轉換為各國法幣，並透過新加坡水房支付李添在當地的遊艇管理費、車輛保養及境外後勤支出，藉此切斷台灣與境外資金連結。

    北檢調查，OJBK並非單純虛擬資產工具，而是集團內部用於資金調度與記帳的封閉式管理平台。用戶若需提領現金，僅須透過APP聯繫客服，再轉至Telegram告知金額與交付地點，由後台聯繫地下匯兌水房及車手交付；若需匯款，則透過人頭帳戶層層轉帳，製造金流斷點，全程不經傳統金融體系，亦難留下可供司法調閱紀錄。

    OJBK的概念曾被理解為虛擬資產冷錢包，但北檢查出實為太子集團自行開發的封閉式資金管理系統，並結合地下匯兌及混幣服務，使資金在虛擬資產、現金及跨境匯款間反覆轉換，凸顯虛擬資產跨境洗錢監管漏洞，增加追查難度。

    太子集團犯罪手法。（資料照，記者劉詠韻製表）

    太子集團犯罪手法。（資料照，記者劉詠韻製表）

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