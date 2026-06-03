花蓮縣府政風主管涉性騷嫩妹！急退休被攔下 廉政署：從重從嚴處理

花蓮縣政府政風處表示，第一時間已將該名劉姓主任調離現職。（記者花孟璟攝）

任職於花蓮縣某局處的政風主管年逾60歲，卻於上個月以出差之名帶著年輕女下屬到台北參加業務訓練活動，並以經費拮据為由要下屬同住一間房，甚至有毛手毛腳情形。所幸被害人及時脫逃，到派出所報案。該名主管見事跡敗露，趕緊申請退休，已被攔下。廉政署表示，已將涉案人調離現職，從重從嚴處理，移付懲戒。

據悉，該名政風主管年逾60歲從基層做起，案件發生後緊急申請退休，但因涉及性平案件，目前已經暫緩其退休申請。

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廉政署指稱，第一時間已責請案發主管機關政風機構立刻將涉案人調離現職，從重從嚴處理，針對行政違失部分，將依規定移付懲戒；刑事不法部分，申訴人已提出告訴，已檢具相關事證由檢警偵辦中，待查明事實後，再行究責。

廉政署表示，政風人員肩負維護機關廉潔與公正形象之責，對違反性平、霸凌等行為絕不寬貸，對涉有違失者將嚴正究責。

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