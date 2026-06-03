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    花蓮政風主任騙妹受訓「同住一房」 內部曝沒人敢管：廠商酒攤從不避諱

    2026/06/03 10:56 記者游太郎、花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣府的劉姓政風主任被控涉性騷。（民眾提供）

    花蓮縣府的劉姓政風主任被控涉性騷。（民眾提供）

    花蓮縣政府某單位的劉姓政風室主任，年紀已60多歲，從縣府政風室科員開始，歷任科長、又歷任多個局處政風室主任。據他待過的單位人員透露，該政風室主管「當得很囂張」，在消防局時毫不避諱參加廠商飲宴，老婆是中國配偶且「妻管嚴」，可能因此才會想方設法找機會「黑白來」。

    劉姓政風主任是屏東農專畢業，他歷任花蓮縣政府政風室科長、也待過消防局、警察局、文化局的政風室主任，年紀即將屆退的他竟還在亂搞，竟動起歪腦筋，名額限主管1人的政風主管訓練課程，卻騙年輕女生一起北上上課，但從頭到尾受訓名單上沒有新人，到了晚上入住飯店，女職員才發現主管竟要求她同睡一間房，胡扯「經費不夠」。

    該政風主管曾待過的單位人員透露，劉姓主任在辦公室看起來倒是正常，沒有對女同事騷擾或毛手毛腳，但是每次聽政風室主任在宣導政風人員要廉潔自持都會覺得好笑，因為劉姓主任自己就是反面教材，參加廠商飲宴完全不避諱。

    此外，據了解劉姓主任的妻子是中國籍配偶，個性比較強勢「妻管嚴」，酒攤喝太晚、續攤時老婆還會現身「抓人」回家，這次事件的發生可說是「嚴官府出厚賊」！

    相關新聞：花蓮縣府政風主管騙嫩妹「假受訓真開房」！鬼扯「經費不夠只能睡一間」

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