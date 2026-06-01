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    首頁 > 社會

    偷電纜害通訊斷 通霄警跨區逮人又發現毒駕

    2026/06/01 17:02 記者彭健禮／苗栗報導
    專案小組跨轄至新竹市香山區執行拘提，當街將騎機車的廖男人車攔下，發現他涉嫌毒駕。（圖由警方提供）

    專案小組跨轄至新竹市香山區執行拘提，當街將騎機車的廖男人車攔下，發現他涉嫌毒駕。（圖由警方提供）

    苗栗縣通霄鎮內多處電信基地台電纜線遭竊，害地區通信斷訊，通霄警分局循線偵辦，近日赴新竹將犯嫌61歲廖姓男子逮捕到案，當場並發現他也涉毒駕，罪添一條，全案訊後依竊盜等罪嫌移送偵辦，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。

    通霄警分局今（1）日表示，通霄地區於5月間陸續發生電信基地台電纜線遭竊，害地區通信斷訊，其中一次電信工程人員前往通霄鎮平元里一帶排查，撞見廖男作案，但廖男棄車逃逸。

    警方獲報，成立專案小組偵辦，鎖定廖男身分，並報請苗栗地檢署黃股檢察官吳宛真指揮偵辦，於5月27日下午，專案小組跨轄至新竹市香山區執行拘提，當街攔下騎機車的廖男，警方當場發現他神情恍惚，經唾液毒品快篩試劑檢驗呈陽性反應。

    之後，警方也在廖男名下1輛轎車後行李箱內起出部分電纜贓物及犯案工具。廖男供稱是因缺錢買毒，獨自犯案，是否有其他地緣關係或共犯，以及毒品來源仍待追查。

    通霄分局長蘇立琮表示，對於影響民生通訊及危害公共安全之犯罪，必定強力查緝、嚴正執法，並將持續加強查察資源回收場及易銷贓場所，全力維護轄區治安與民眾財產安全。

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    警方在廖男名下1輛轎車後行李箱內起出部分電纜贓物及犯案工具。（圖由警方提供）

    警方在廖男名下1輛轎車後行李箱內起出部分電纜贓物及犯案工具。（圖由警方提供）

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