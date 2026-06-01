新北檢持續嚴辦毒駕 預防性聲押獲准17人

新北地檢署。（資料照）

刑事訴訟法第101條之1預防性羈押修正規定，於5月13日公布並自15日起施行，條文將刑法第185之3（如毒駕、酒駕）案件，列入得預防性羈押範疇；由於近日新北地檢署轄區內頻繁出現毒駕案件，例如王姓男子在中和涉嫌施用毒品駕駛小客車肇事，致民眾一死一傷；新北檢今表示，自5月15日起至5月31日止，針對轄區內發生的毒駕案，聲請預防性羈押，總共押了17人，將持續結合警方強力查緝毒駕。

新北檢指出，近期轄區除上述王姓男子毒駕致死案外，另外，洪姓被告於5月24日在板橋民生路2段，涉施用毒品後駕駛自小客車自撞島；蔡姓被告於24日在中和區連城路涉嫌施用毒品後騎乘微型電動二輪車，為警攔檢逃逸自摔：程姓被告於27日在永和區保順路往環河西路方向，涉嫌毒駕開車，為警攔檢逃逸，造成執法員警受傷等案。

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新北檢表示十分重視這類毒駕案件，經警移送後，由內勤檢察官詳細訊問，並審酌案情及證據，援引預防性羈押及相關規定向法院聲押獲准，自5月15日起至5月31日止，總共押了17人。

新北檢強調，將持續依高檢署指示，落實「全國毒駕專案」執法方針，結合警察機關強力查緝毒駕，對於漠視公共安全的毒駕行為，必依法從嚴從重追訴，絕不寬貸，對於造成民眾危害的毒駕案件，更將援引預防性羈押規定，積極聲請羈押，避免再犯，守護國人生命財產安全。

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