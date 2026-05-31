失聯菲籍移工刺死台中男還搶走佛牌 法院裁定延押2月

菲律賓籍男子隆美爾去年9月持刀刺死台中李姓男子，因羈押屆滿，法院認有高度逃亡可能，裁定從5月31日起延長羈2個月。（記者陳建志翻攝）

台中新社區1名李姓男子去年9月初因土地紛擾，將媽媽、阿姨家砸毀，遭表弟劉男圍毆，被打到骨折住進潭子慈濟醫院。9月6日晚間卻自行出院，行經潭子區一處農路，遭菲律賓籍失聯移工隆美爾（26歲）持水果刀猛刺胸部、背部多刀致死，還偷走脖子上的佛牌項鍊，隆男遭檢方依殺人罪嫌起訴，因羈押將屆滿，台中地院認為所犯是10年以上重罪，且若交保出境可能滯留海外不歸影響審判，裁定從5月31日起延押2月。

這起兇殺案發生在去年9月6日，41歲李姓男子被路過民眾發現身中多刀倒臥血泊身亡，警方獲報調查，發現李男是地方頭痛人物，9月初因土地糾紛，遭表弟劉男等人打到骨折住院，9月6日晚間10點多卻私自離院在外遊蕩，沒想到在附近農路被刺死。

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警方事後逮捕菲籍失聯男子隆美爾（26歲），查出隆男還將李男身上佛牌拔走，再回到租屋處躲藏。檢察官查出，隆男當晚11點40分，從菲籍女友租屋處拿走1把水果刀後外出，徒步沿潭子豐興路一段行走，當晚11點45分在一旁農路碰到李男，2人因故發生爭執後，隆男持水果刀朝他身上猛刺多刀，造成肺臟、肝臟穿刺傷失血過多死亡，依殺人、竊盜罪嫌將隆嫌起訴。

因羈押將屆滿，台中地院近日開庭訊問時，法官認為隆男涉犯殺人、竊盜罪嫌重大，且是菲律賓籍外國人，以觀光名義來台，在台已逾期居留，一旦出境即可能滯留海外不歸。另所犯的殺人罪為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有高度逃亡可能，非予羈押，顯難進行審判或將來可能刑罰的執行，有繼續羈押的必要，裁定從5月31日起延長羈押2個月。

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