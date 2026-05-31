不定時炸彈！脫序男大鬧醫院、危駕還亮刀 中檢聲請暫行安置

台中何姓男子（中）近1週來接連大鬧急診室、逆向、蛇行危險駕駛，警方昨天將他逮捕送辦後，檢察官今天向法院聲請暫行安置。（記者陳建志翻攝）

台中市一名何姓男子（35歲）本月24日起，先前往豐原醫院持玩具槍、潑水大鬧、逆向，接著前往南投亮刀恐嚇，期間所駕駛的賓士車還被人潑白漆，雖多次被警方查獲，不過因沒有毒駕、酒駕，加上精神狀況差，被強制送醫，但何男從醫院落跑後，持續開著被潑漆的車子在路上蛇行、甩尾、闖紅燈危險駕駛，昨天下午終於在超商被警方逮捕，今天依公共危險移送台中地檢署。檢方訊問後考量何男精神狀況，目前已向法院聲請暫行安置。

這名何姓男子近1週持續脫序行為，首先24日下午前往豐原醫院急診室外叫囂，並持玩具槍作勢開槍、潑水，嚇壞醫護人員，警方獲報到場圍捕，何男一度逆向行駛，最後遭圍捕落網，因沒有酒駕、毒駕，但精神狀態差，檢警將他強制送醫，但何男趁機落跑。

請繼續往下閱讀...

28日，何男前往南投名間鄉，疑對一名老農亮刀恐嚇，卻趁機落跑，直到29日凌晨開車停在南屯區忠勇路，疑因平時在社群的囂張言論引人不滿，遭2名男子騎機車朝他潑白漆，警方找何男來做筆錄，但他稱要洗車後就離去。

脫序的何男，昨天又開著沾滿白漆的車子，在南屯區忠勇路與向上路口，以及西屯區台灣大道與福順路口一帶，沿路任意變換車道、蛇行、闖紅燈危險駕駛，嚴重危及其他用路人安全。

誇張的事，何男面對媒體詢問，為何沿路危險駕駛？竟稱自己沒有危險駕駛，因為在車上雙手要吃飯，只好用腳控制。

台中第四分局獲報成立專案小組，積極調閱監視器影像並蒐集相關事證，鎖定何男行蹤後暗中跟監，昨天下午2點多趁他前往西屯區上安路一家超商購物，立刻上前將他逮捕。因何男接連的脫序危險行徑已引發民眾恐慌，警方已強制扣車，並依危險駕駛公共危險罪移送法辦，建請檢察官羈押。

台中地檢署檢察官今天下午訊問完畢，考量何男精神狀況，目前已向法院聲請聲請暫行安置。

台中何姓男子昨天開著被潑滿白漆的轎車在南屯、西屯危險駕駛，遭警方查獲送辦。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法