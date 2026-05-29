明知女網友只有14歲兩度約戰 基隆男「知法犯法」起訴

陳姓男子明知小美年僅14歲仍與她發生2次性行為，被檢方依違反妨害性自主罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

基隆市1名陳姓男子去年透過交友軟體，結識年僅14歲的少女阿美（化名），陳男在明知對方仍是國中生的情況下，仍2度相約少女到他住處及旅館發生性關係。基隆地檢署近日偵結，依刑法「對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪」將陳男提起公訴。

起訴書指出，陳姓男子去年7月底透過手機交友軟體認識14歲的阿美，2人結識後，阿美曾親口告知陳男自己的實際年齡。

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隔月，陳男先將阿美帶回他基隆市七堵區的住處，在未違反阿美意願的情況下，以口交及陰道交方式，連續與阿美發生2次性關係；數日後，陳男又與阿美相約至某旅館客房內，與阿美發生1次性行為。

全案直到阿美父親察覺女兒言行有異，細問之下才知道女兒已非處女身，帶著女兒報案。警方通知陳到案後，依法將陳男函送法辦。

檢察官調查後認為，陳男明知阿美年僅14歲，仍與她發生2次性交，依陳男犯刑法第227條第3項「對於14歲以上未滿16歲之男女為性交罪」，將陳男提起公訴，並建請法院予以分論併罰。

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