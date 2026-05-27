北斗工業區死亡車禍！7旬婦騎單車遭聯結車右轉輾斃 丈夫現場認屍崩潰

北斗工業區發生死亡車禍，劉姓婦人騎單車遇聯結車右轉 倒地遭輾不治。（民眾提供）

彰化縣北斗鎮大新工業區昨（26日）發生一起死亡車禍。1名72歲劉姓婦人騎乘腳踏車行經大新路與中州路二段路口時，疑因聯結車右轉產生內輪差及視線死角，連人帶車遭捲入車底，當場傷重不治。婦人的丈夫趕到現場認屍，面對突如其來噩耗悲痛難抑。警方表示，確切肇事原因尚待調查釐清。

彰化消防局表示，26日下午1時23分許，接獲北斗鎮大新路、中州路二段交叉口發生嚴重車禍，立即派遣田中分隊救護車到場，救護人員抵達時，發現劉婦倒臥路面，已無呼吸心跳、腦漿外溢，明顯死亡，因此未送醫，後續交由警方與家屬處理。

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警方表示，初步調查許姓男子（58歲）駕駛聯結車，正準備由大新路右轉進入中州路二段，劉婦則騎乘腳踏車行經路口，疑似進入大型車右轉時的內輪差範圍，遭撞擊後捲入車底，造成劉婦當場死亡，劉姓婦人丈夫接獲通知趕到現場，目睹愛妻慘死輪下，情緒崩潰無法接受。

警方指出，許男經酒測並無酒駕情形，也未發現毒駕狀況。詳細肇事責任、行車動線及是否涉及視線死角或未注意車前狀況等情形，仍待進一步調查釐清。

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