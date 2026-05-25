女警當街處理糾紛卻像幫催債影片瘋傳 八德警分局回應了

桃園八德女警到場處理過程中，不斷追問債務人還款期限與細節惹議。（取材社會事新聞影音）

桃園市八德區日前發生一起民事債務糾紛，由於到場處理的女警當街協調過程中，疑似不斷追問債務人還款期限與細節，甚至被討債方錄影PO網戲稱「連女警都幫忙討債…」，引發網友對基層員警執法角色的爭議。

對此，八德警分局督察組長林聖雄今（25）日回應指出，有關網傳糾紛案，經查雙方因6萬5千元民事債務糾紛，經110報案，請警察到場協調，員警到場告知應循法律途徑處理債務，不可有暴力行為發生，但過程中未能謹言慎行，導致民眾產生疑義，分局依規定懲處在案，並加強教育同仁精進案件處理技巧。

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據了解，莊姓男子因與邱姓、鍾姓男子有6萬5千元的債務糾紛，遭對方登門前往其住家附近街道追討。討債方聲稱先前兩期利息莊男皆未償還，如今「利息不要了」只想拿回本金。雙方在街頭僵持不下，莊男隨即撥打110報案，請求警方到場協助協調。

八德警分局四維派出所派員到場後，根據討債方拍攝並外流的影片顯示，女警不僅詢問莊男有無親友可借錢，更現場展開連番追問：「大哥，你給我一個方案好不好？有無辦法給期限？」當莊男回應「月底、5月最後一天」後，女警仍步步緊逼，接連追問「5月31日幾點？」、「下午2點之前是不是？」、「你自己說的吼，那你要先還多少？」強硬態度宛如債主代理人，處理女警的這段言詞在網路引發爭議。

桃園八德日前發生一起民事債務糾紛，四維派出所員警獲報到場協處。（民眾提供）

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